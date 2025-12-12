سافايا يشيد بتعيين برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين: لحظة فخر تاريخية للعراق

وهنّأ سافايا في تدوينة له، بمناسبة توليه المنصب الجديد، واصفاً إياه بـ”القائد الفذّ” والقادر على إحداث فارق حقيقي في الملفات الإنسانية المرتبطة باللاجئين حول العالم، خصوصاً أنه خاض بنفسه تجربة في مراحل سابقة من حياته.وأضاف أن هذا يُعد “لحظة تاريخية ومصدر فخر للعراق وشعبه”، مشيراً إلى أن وصول شخصية عراقية إلى موقع دولي بهذا الحجم يعكس المكانة المتنامية للعراق على الساحة العالمية.وختم سافايا رسالته بالقول: “ألف مبروك للدكتور برهم. نسأل الله أن تحمل قيادتكم الأمل والكرامة لملايين البشر المحتاجين للدعم والحماية”.