السيد الحكيم يقترح إنشاء مجلس شبابي استشاري من الأشخاص ذوي الإعاقة مرتبط بمكتب السوداني

وقال السيد في تدوينة له تابعتها ، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، "أدعو رئيس أن لا يعتبر أيّ لجنةٍ وطنية، أو فريق عملٍ في هذا الملف مكتملًا، إذا لم يكن فيه تمثيلٌ حقيقيٌّ لأشخاصِ ذوي إعاقة، رجالًا أو نساءً، ومن أية خلفيات وتوجهات".وأضاف، "أقترح- بالتعاون مع (تجمّع المعوّقين في العراق) وباقي المنظمات الجادّة - إنشاء مجلسٍ شبابي استشاري من الأشخاص ذوى الإعاقة، يرتبط بمكتب رئيس مجلس الوزراء، يجتمع دوريًا, ليعرض الحقائق والمعاناة كما يعيشونها، ويقدم المقترحات والمعالجات بعيداً عن المجاملات"، مستدركا "هؤلاء ليسوا مستفيدين فقط، بل هم شركاء في صياغة القرار".وتابع السيد الحكيم، "نريد لخطابنا الديني أن يكون خطابًا مُكرِّمًا ، مشجِّعًا ، مانحًا للثقة، وإذا استطاعت منابرُنا أن تزرع في عقول أبنائنا أنّ التنوع في خلق اللّٰه ، وأنّ احترام الإنسان المختلف عبادة، فإن الخطاب الديني يصبح حليفًا قويًا لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة".