السوداني: انتهاء عمل بعثة يونامي في العراق لا يعني انتهاء الشراكة مع الأمم المتحدة

وقال في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ، ان " خرج من المعارك منتصراً على الإرهاب بتضحيات أبنائه"، مشيرا الى انه " اعتمدنا خلال الفترة الحرجة في المنطقة والعالم سياسة متوازنة".وتابع، ان " الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الأكثر تنظيماً "، لافتا الى ان "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات مع على أسس متوازنة ".وأضاف، ان " نثمن اختيار رئيس الجمهورية السابق مفوضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مبينا ان " علاقتنا مع بعثة يونامي الاممية محورية".