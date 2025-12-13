غوتيريش: نغلق اليوم إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى جديدة

وقال غوتيريش خلال احتفالية الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة في (يونامي)، إنه "أقدم شكري لرئيس الوزراء وحكومة العراق وشعبه على كرم الضيافة"، مشيراً الى انه "اليوم نغلق إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى جديدة".وتابع، أن "العراق أصبح أكثر تطوراً وأماناً، والأمم المتحدة ستواصل مشاريعها وبرامجها في العراق، وسنقف دائماً إلى جانب العراق".وعبر غوتيريش عن "شكره لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم الأمم المتحدة".