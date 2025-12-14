اليوم.. القوى السنية تعقد اجتماعاً حاسماً لاختيار مرشح رئاسة مجلس النواب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وقع أثناء اجتماع.. دمشق غاضبة وواشنطن تتوعد بعد "هجوم تدمر"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اليوم.. القوى السنية تعقد اجتماعاً حاسماً لاختيار مرشح رئاسة مجلس النواب

سياسة

2025-12-14 | 02:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليوم.. القوى السنية تعقد اجتماعاً حاسماً لاختيار مرشح رئاسة مجلس النواب
المصدر:
الصباح
166 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

يعقد المجلس السياسي الوطني الممثل للأحزاب السنّية، اجتماعاً اليوم الأحد، لاختيار مرشح منصب رئيس مجلس النواب المقبل، في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً وحوارات متواصلة بين القوى الفائزة في الانتخابات، في ظل مساع حثيثة لرسم الإطار العام للمرحلة المقبلة وتثبيت أسس الشراكة الوطنية قبل الخوض في الاستحقاقات التفصيلية.

اجتماع اليوم
وقال عضو تحالف "العزم" صلاح المرعاوي، إن "اجتماعاً سيعقد اليوم في مقر رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي سيتم خلاله حسم اختيار مرشح واحد أو اثنين لمنصب رئاسة المجلس". وأضاف أنه "لا يمكن الخوض في حظوظ المرشحين حالياً، لأن النقاشات ما زالت مستمرة ولم يُحسم الاتفاق على الأسماء حتى الآن".

من جانبه، قال عضو تحالف "السيادة" صلاح الكبيسي، إن "الكتل الخمس في (المجلس السياسي الوطني) مازالت في طور التفاهمات فيما بينها من أجل اختيار مرشح لرئيس مجلس النواب المقبل".

وأضاف، أن "أغلب الكتل لديها مرشحون، ويجب الوصول إلى مرحلة التوافق والتفاهم فيما بينها من أجل طرح مرشح أو اثنين لرئاسة البرلمان".

واستبعد الكبيسي، "حصول أي خلافات بين الكتل التي تشكل (المجلس)، بل إن التفاهمات والمشتركات أكبر فيما بينها، وتجاوزت مرحلة الخلافات والتسقيط الإعلامي والخطاب المعادي بين الكتل السياسية السنية".

في مقابل ذلك، بيّن عضو "تيار الحكمة"، فهد الجبوري، قرب حسم منصب رئيس الوزراء القادم من قبل "الإطار التنسيقي".

وقال الجبوري إن "(الإطار) بصدد حسم ملف منصب رئيس الوزراء القادم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

حراك وتفاهمات
في غضون ذلك، حذّر محللون ومراقبون سياسيون، من استمرار الخلافات داخل التحالفات الكبرى، ولا سيما بشأن المناصب السيادية، الأمر الذي قد يفضي إلى تعقيد المشهد السياسي وتهديد الالتزام بالمدد الدستورية، في مرحلة توصف بأنها دقيقة وتتطلب أعلى درجات التفاهم والانسجام الوطني.

وقال القيادي في تحالف "العزم"، غانم العيفان، إن "الاجتماعات المتواصلة لـ(المجلس السياسي الوطني) ما تزال تتركّز، حتى هذه اللحظة، على مناقشة الإطار العام والأطر الأساسية التي تُرسم على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة داخل التحالف"، مؤكداً أن "البحث التفصيلي في توزيع الاستحقاقات بين الكتل الفائزة لم يُطرح رسمياً بعد، ولم يتم كذلك التداول في أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب المقبل أو الاتفاق على شخصية بعينها لشغل المنصب".

وأوضح العيفان، أن "طبيعة الحوارات الدائرة حالياً داخل (المجلس السياسي) تتجه نحو تثبيت المبادئ المشتركة وترسيخ قواعد الشراكة السياسية بين مكوّنات التحالف، بما يضمن وضوح الرؤية قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر حساسية".

وأضاف، "نحن اليوم جزء أساسي من تحالف (المجلس السياسي)، وهذا يعني أننا نعمل وفق رؤية واحدة ومسار موحّد، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن وحدة الموقف داخل التحالف تشكل الضمانة الأولى لنجاح أي تفاهمات مقبلة".

وأشار عضو تحالف "العزم"، إلى أن "مناقشة القضايا التفصيلية، وفي مقدمتها آليات توزيع المناصب والاستحقاقات النيابية وتحديد المرشحين للمواقع القيادية، ستُطرح على طاولة البحث الأسبوع المقبل"، معرباً عن أمله في أن "تتوج هذه الحوارات بنتائج عملية تسهم في استقرار العملية السياسية وتعزز وحدة المسار الوطني في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد، أن "التحالف ملتزم بإدارة كل الحوارات ضمن مرجعية وطنية واضحة، وبما يحفظ السيادة العراقية ويجعل القرار السياسي نابعاً من إرادة وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أعلى من التفاهم والانسجام بين القوى السياسية الفائزة".

صراع ومدد دستورية
من جهته قال المحلل السياسي والإعلامي، علي الحبيب، إن "المستجدات المتعلقة بالتحالفات السياسية تشير إلى استمرار الحراك داخل (الإطار التنسيقي)"، حول منصب رئاسة الوزراء".

وأوضح الحبيب، أنه "على الرغم من وجود توجيهات أو إشارات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى تؤكد ضرورة احترام المدد الدستورية، إلا أن الحراك ما زال قائمًا حول تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء، معربا عن خشيته من التأخر في حسم هذا الاستحقاق الذي يمكن ان ينعكس سلبًا على باقي القوى السياسية".

وبيّن أن، "القوى السنية داخل (المجلس السياسي الوطني) لم تحسم حتى الآن هوية رئيس مجلس النواب، وفقًا للأعراف السياسية المتبعة، كما أن الحزبين الكرديين الرئيسيين لم يتفقا على منصب رئاسة الجمهورية، إذ يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) أنه حقق عددًا كبيرًا من الأصوات يؤهله للاستحقاق، في حين يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) بحقه في المنصب ذاته".

نهج التوافقية
في المقابل، يرى المحلل السياسي جاسم الموسوي، أن "المشهد السياسي يشير إلى أن القوى السياسية، من مختلف المكونات، تتجه مجددًا نحو نهج التوافقية الذي اعتادت عليه العملية السياسية"، مبينًا أن "الفلسفة التي تُبنى على أساسها آلية توزيع النقاط الخاصة بمناصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب لا تزال هي الحاكمة، حيث تتقدم الكتل الأكبر والكتل التي تتبنى أسماء الرئاسات الثلاث، إضافة إلى ما يتعلق بتوزيع الوزارات".

وأوضح الموسوي، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذا الأسلوب"، مشيرًا إلى أن "الوزارات تُقسَّم إلى ثلاثة أنواع: سيادية، وخدمية، واعتيادية، وتتوزع بين المكونات وفقًا لعدد المقاعد البرلمانية"، وهو أمر وصفه بـ"الطبيعي" في إطار النظام السياسي القائم. وأكد أن "(الإطار التنسيقي) سيحصل على الحصة الأكبر بحكم عدد مقاعده، مع اقتطاع نقاط أخرى لصالح منصب رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "ما سيتبلور بعد ذلك هو عقد اجتماع بين المكونات الثلاثة، تعقبه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان من المكون السني، ونائبين له من المكونين الشيعي والكردي، ثم تعقد لاحقًا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشار الموسوي، إلى أن "الإشكالية الأبرز ستتمثل في الخلاف الكردي، إذ يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن يكون رئيس الجمهورية من صفوفه، في مقابل إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني، ما ينذر بتجدد الخلاف حول هذا المنصب".

وأكد، أن "حسم منصب رئيس الوزراء سيؤدي إلى انفراج بقية الخلافات، ولا سيما أن الأطراف الأخرى بانتظار التفاهم مع (الإطار التنسيقي)، بما يفضي إلى إنهاء عملية تقاسم السلطة".

وجهات نظر
المحلل السياسي محمد صلاح، أشار إلى أن "(الإطار التنسيقي) شرع منذ انتهاء الانتخابات، بحوارات داخلية معمقة بين القوى المنضوية فيه، بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الاستحقاق الحكومي المقبل، وبما يضمن تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة واختيار رئيس مجلس وزراء يحظى بالتوافق الوطني".

وأوضح، أن "هذه الحوارات ترافقت مع تبادل للزيارات واللقاءات السياسية مع القوى الكردية والسنية، في إطار تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ التفاهم بين مختلف المكونات، وبما يؤكد الالتزام باحترام السيادة الوطنية ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن العراقي".

وبيّن، أن "أجواء هذه اللقاءات كانت إيجابية، وانعكست في تصريحات موسعة عكست تقارب وجهات النظر، ومؤشرات على إمكانية الوصول إلى تفاهمات سياسية واسعة تسهم في تشكيل حكومة مستقرة، تستند إلى الإرادة الوطنية وتحافظ على المصالح العليا للبلاد".
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
Play
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Play
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
Play
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
Play
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Play
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Play
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
Play
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Play
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
Play
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
Play
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Play
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Play
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11

اخترنا لك
وزير الخارجية: اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة
11:56 | 2025-12-13
غوتيريش: نغلق اليوم إحدى صفحات التعاون مع العراق ونفتح أخرى جديدة
11:38 | 2025-12-13
السوداني: (يونامي) أسهمت بتثبيت المسارات الدستورية وكانت يداً ممدودة لمساندة العراق
11:29 | 2025-12-13
السوداني يرعى حفل الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال "يونامي"
09:03 | 2025-12-13
رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى تركمانستان
08:54 | 2025-12-13
تتبع تاريخي لقرار إنهاء بعثة "يونامي" في العراق: ماذا يعني وما المكتسبات؟
06:55 | 2025-12-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.