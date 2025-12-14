أمانة مجلس الوزراء تحذّر من إعلانات ومناقصات غير رسمية منسوبة إليها

وأكدت في بيان ورد لـ ، على "ضرورة اعتماد الجهات الراغبة بالتعاقد على ما يصدر عنها رسميًا فقط، وأن أي إعلان أو مناقصة أو عقد لا يصدر عن منصاتها الرسمية المعتمدة يُعدّ لاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وتُخلي مسؤوليتها عن أي التزامات أو أضرار ناتجة عن التعامل مع إعلانات أو مخاطبات غير موثقة".ودعت الأمانة العامة إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي محاولات انتحال أو ترويج غير رسمي"، مؤكدة على "الاحتفاظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء هذه الممارسات المخالفة".