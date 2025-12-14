الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

– سياسة



تنشر نيوز، اليوم الاحد، أسماء الفائزين من أعضاء في دورته السادسة، بعد أن صادقت ، على نتائج انتخابات مجلس النواب في .

الأسماء ادناه:

وصادقت ، اليوم الاحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية . وصادقت ، اليوم الاحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية .

