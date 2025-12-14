المسار الدستوري لمرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب

وذكر بيان صادر عن للمحكمة ، أن "المحكمة عقدت جلستها غير العلنية بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين وكامل أعضائها، جرى خلالها تدقيق النتائج النهائية المرسلة من ، وقررت المصادقة عليها بالإتفاق".قرار بات وملزم لجميع السلطاتوأكد بيان المحكمة أن "القرار صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعا و (94) من دستور جمهورية لسنة 2005 والمادتين (4/ سابعا) و(5/ ثانيا) من رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021".الاستحقاقات الدستورية المقبلةوبعد المصادقة على النتائج النهائية، يحدد الدستور العراقي الخطوات الدستورية لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، إذ تنص المادة (54) على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم خلالها انتخاب ونائبيه، دون جواز التمديد لأكثر من المدة المحددة.كما تنص المادة (55) على أن انتخاب رئيس ونائبيه يتم في أول جلسة، وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، عبر الانتخاب السري المباشر.شروط العضوية وصحة النيابةويؤكد الدستور في المادة (49/سادساً) عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر. وفيما يتعلق بصحة عضوية النواب، تنص المادة (52/ اولا) على أن يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس بحسب المادة (52/ثانيا) امام ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.مدة الدورة الانتخابية وصلاحيات المجلسووفق المادة (56)، تمتد الدورة الانتخابية لمجلس النواب لأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة له، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من انتهاء الدورة السابقة.أما صلاحيات مجلس النواب، فقد حددتها المادة (61)، وتشمل تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء ، وانتخاب رئيس الجمهورية، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الموافقة على التعيينات العليا، ومساءلة أو إعفاء رئيس الجمهورية وفق الضوابط الدستورية، فضلاً عن الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.كما نصت المادة (62) على أن يقدم مشروع والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.يُذكر أن انتخابات جرت في 11 تشرين الثاني 2025، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 20,263,773 ناخبا، توزعوا على 8,703 مراكز انتخابية، تضم 39,258 محطة اقتراع في عموم محافظات البلاد.وبذلك، تدخل العملية السياسية مرحلة جديدة عنوانها استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لاختيار الرئاسات العليا والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.