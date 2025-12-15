الخارجية تدين الهجوم الإرهابي بقاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في السودان

وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "استهداف قوات يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في مناطق النزاع".وأعربت الوزارة عن "تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الشقيقة"، مجددةً "موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب".ودعت الوزارة الى "تكثيف الجهود الدولية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال الإجرامية وضمان أمن وسلامة منتسبي بعثات الأمم المتحدة".