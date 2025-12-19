السامرائي يهنئ المكون الإيزيدي بمناسبة حلول عيد الصيام

وقال في تغريدة تابعتها : " نبعث أطيب التهاني لأبناء شعبنا العراقي من المكوّن الإيزيدي بمناسبة حلول عيد الصيام «روژين ئيزي»، متمنّين أن تكون هذه الأعياد مناسبة لتعزيز روح التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد".واختتم رئيس تحالف العزم تغريدته:" أعاد الله أيام الفرح والسرور على الجميع بالسلام والاستقرار ".