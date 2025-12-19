Alsumaria Tv
العراق وإيطاليا يبحثان إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر

سياسة

2025-12-19 | 06:20
العراق وإيطاليا يبحثان إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر
104 شوهد


السومرية نيوز ـ سياسي

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيطالي ويطلب إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر إلى العراق.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة بحث مع نظيرَهُ الإيطالي، أنطونيو تاياني، العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتطوّرات الأوضاع الإقليميّة.

وأضاف، ان "وزير الخارجيّة إحاطة شاملة حول المشهد السياسي الداخلي في العراق، مشيراً إلى نجاح الانتخابات الأخيرة وما اتّسمت به من سلاسة وتنظيم، وبمشاركة سياسيّة واسعة، بما يعكس تقدّم المسار الديمقراطي في البلاد".

وتابع، انه "في سياق تعزيز التعاون الثنائي، طلب فؤاد حسين من الجانب الإيطالي إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر إلى العراق، في ضوء التحسّن الملحوظ في الوضع الأمني وحالة الاستقرار التي يشهدها البلد، حيث أبدى الوزير الإيطالي تفهّمَه لهذا الطلب ووعد بالعمل على الاستجابة له".

كما دعا الوزير إلى "المضي قدمًا بتوقيع مذكرة تفاهم تقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة من تأشيرة السفر إلى إيطاليا، بما يسهم في تسهيل التواصل الرسمي وتعزيز التعاون بين المؤسّسات في البلدين".


وأكد الجانبان أهميّة تطوير العلاقات الاقتصاديّة وتوسيع مجالات الاستثمار، إلى جانب دعم التعاون الثقافي، وبصورة خاصّة في مجال الآثار وحماية الإرث الحضاري.
