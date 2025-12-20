السوداني: إنهاء مهمة التحالف الدولي ويونامي يعكس متانة السيادة العراقية واستقلال القرار السياسي

وقال خلال حضوره الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة الوطني في ذكرى استشهاد ، "حققنا انتقالة لم تقتصر على الخدمات والاقتصاد، وانما شملت نجاحات سياسية كبيرة بملفات استراتيجية مهمة".وأضاف السوداني، أن "انتهاء مهمة ، وإنهاء عمل بعثة (يونامي)، هو حصيلة برنامج حكومي كرس العمل لسيادة واستقلال قراره السياسي".وتابع "انطلقنا في التواصل مع المحيط الاقليمي والدولي، كدولة ذات سيادة مكتملة وبمؤسسات دستورية رصينة وقوات مسلحة قادرة على حفظ أمن البلد"، لافتا الى ان "العالم أقر بأهمية ما تحقق من نجاحات في بناء الدولة والاستجابة القوية لمطالب شعبنا".وأشار السوداني، الى ان "الإقبال على المشاركة في الانتخابات، كان استجابة من أبناء شعبنا لنتائج العمل بتنفيذ الأولويات الحكومية وفق منهج بناء الدولة ووضع العراق أولا".وبين أن "المشاركة الانتخابية الفاعلة مثلت انعطافة مهمة نؤسس عليها ملامح المرحلة المقبلة، لترسيخ المسار الديمقراطي"، داعيا القوى الوطنية الى "حسم الاستحقاقات الدستورية، انطلاقا من المسؤولية إزاء المصالح العليا للبلد".وتابع رئيس الوزراء، "مستمرون بالتنمية التي حققت الكثير وما زال امامنا المزيد، وعجلة البناء والإعمار والتنمية تدور بعلمية ومسؤولية، ولدينا شراكات بناءة مع الاشقاء والأصدقاء".