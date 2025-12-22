رئيس الوقف السني بضيافة القاضي فائق زيدان لمتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " القاضي الدكتور ، استقبل اليوم الاثنين الموافق 22 / 12 / 2025، رئيس الدكتور عامر شاكر الجنابي، رفقة الاحتفالات الدينية والمؤتمرات محمد".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإجراءات القانونية في الدعاوى المعروضة على المحاكم الخاصة بالوقف السني".وكانت اخر دعوى قضائية رفعها الوقف السني تتعلق بالشاعر بعد مقطع فيديو ظهر فيه نعيم يلقي ابياتا من الشعر تضمنت "تجاوزا على صحابة ".