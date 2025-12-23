القاضي زيدان يحضر ملتقى القضاء الدستوري الثالث.. ويتسلم درع التميز

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " القاضي ، تسلم اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 12 / 2025، درع من قبل رئيس القاضي منذر إبراهيم خلال حضوره فعاليات اعمال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث الذي نظمته في مقر العليا".وأضاف ان "هذا التكريم يأتي تقديراً لجهوده الاستثنائية في ترسيخ دعائم استقلال القضاء، بما يضمن سيادة القانون وحماية المسار الدستوري في ".وحضر القاضي في ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، والذي أقيم في مقر المحكمة والذي نظمته جامعة – كلية القانون، حيث يهدف الملتقى إلى تعميق مفهوم العدالة الدستورية واستعراض أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على تجربة القضاء الدستوري في العراق وسبل تطوير آلياته بما يعزّز دوره في حماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور، بحسب بيان .