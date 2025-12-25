الصفحة الرئيسية
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
السامرائي يلتقي الشيخ حمودي ويبحثان التوقيتات الدستورية ومسار المرحلة المقبلة
سياسة
2025-12-25 | 05:20
سياسة
2025-12-25 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
التقى رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، اليوم الخميس، رئيسَ
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
الشيخ همام حمودي
، فيما بحثا مستجدات الساحة الوطنية، ومسار الحوارات السياسية، والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وبحسب بيان لمكتب
رئيس التحالف
، تناول اللقاء أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في استكمال تشكيل السلطات، وضرورة تعزيز الحوار المسؤول بين القوى السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وبناء تفاهمات وطنية تحافظ على التوازن السياسي وتدعم الثقة بالمسار الديمقراطي، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري لمجلس النواب في المرحلة المقبلة بوصفه ركناً أساسياً في انتظام العمل السياسي والمؤسسي.
>>
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
السامرائي وطالباني يبحثان في السليمانية استحقاقات المرحلة المقبلة والتوقيتات الدستورية
08:11 | 2025-12-25
08:11 | 2025-12-25
الشيخ حمودي والحلبوسي يشددان على الالتزام بالتوقيتات الدستورية
04:44 | 2025-12-22
04:44 | 2025-12-22
الشيخ حمودي والعامري: حفظ وحدة الإطار هو الأساس لرؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة
07:21 | 2025-12-18
07:21 | 2025-12-18
السامرائي يبحث مع بارزاني مسار التفاهمات الوطنية: المرحلة تتطلب عملاً مشتركاً
09:43 | 2025-11-18
09:43 | 2025-11-18
السامرائي
همام حمودي
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
المجلس الأعلى الإسلامي
الشيخ همام حمودي
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
رئيس التحالف
مجلس النواب
سومرية نيوز
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
أخبار الطقس
01:18 | 2025-12-24
أخبار الطقس
45.21%
01:18 | 2025-12-24
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
01:18 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
محليات
07:00 | 2025-12-24
محليات
20.58%
07:00 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
07:00 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
دوليات
10:05 | 2025-12-24
دوليات
19.12%
10:05 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
10:05 | 2025-12-24
الداخلية تصدر تنويها للمواطنين: إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة
محليات
09:22 | 2025-12-24
محليات
15.09%
09:22 | 2025-12-24
الداخلية تصدر تنويها للمواطنين: إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة
09:22 | 2025-12-24
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
السامرائي وطالباني يبحثان في السليمانية استحقاقات المرحلة المقبلة والتوقيتات الدستورية
08:11 | 2025-12-25
08:11 | 2025-12-25
السوداني يتابع الأعمال التنفيذية لمشروع إنشاء مستشفى في الدجيل
08:10 | 2025-12-25
08:10 | 2025-12-25
السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تبليط وإنارة الطريق الحولي لقضاء الدجيل
07:51 | 2025-12-25
07:51 | 2025-12-25
وفد من "حماس" يختتم زيارة إلى بغداد.. ما الملفات التي تم مناقشتها؟
06:07 | 2025-12-25
06:07 | 2025-12-25
لبحث عدة ملفات.. السامرائي يصل مطار السليمانية الدولي
05:52 | 2025-12-25
05:52 | 2025-12-25
السوداني: العجز المالي أثر في مختلف القطاعات والمعالجات تحتاج إلى "صبر"
05:52 | 2025-12-25
05:52 | 2025-12-25
