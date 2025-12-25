ائتلاف الوطنية ينفي وفاة علاوي: يتمتع بصحة جيدة

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية، "تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي انباء غير صحيحة حول وفاة زعيم الدكتور ".وأضاف البيان "اننا اذ ننفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا نؤكد ان الدكتور اياد يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد وما يتم تداوله من اشاعات ليس سوى اخبار عارية عن هدفها النيل من الرموز الوطنية".ودعا ائتلاف الوطنية وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى "تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الاخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف الى التضليل واثارة البلبلة".