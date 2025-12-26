السفير الإيراني لدى بغداد: الفصائل حرّة بقرار حصر السلاح لكنها "متخوفة" من التبعات

وقال السفير في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل اعلام محلية وايرانية، ان الفصائل وصلت إلى مرحلة يمكنها فيها اتخاذ قرارات مستقلة بشأن حصر السلاح، الا انها لديها ملاحظات ومخاوف من عواقب الخطوة.وأشار الى ان " تلقت خلال فترة حكم محمد شيعة أموالاً أكثر مما كان ممكناً في ظل الحكومات السابقة، لكن مسألة التجديد للسوداني لولاية ثانية متوقفة على رأي العراقيين".واعتبر أن وصف جماعات المقاومة بأنها "جماعات وكيلة لإيران" إهانة لتاريخها وتضحياتها، وأكد أن دعم إيران لهذه الجماعات في الحرب ضد لا يعني التحدث أو التصرف نيابة عنها، مبينا انه "بلغت هذه الجماعات مرحلة من النضج والتطور تمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة".وأكد كذلك أن تحترم قرارات وستتفاعل بشكل إيجابي مع كل ما يحمي حقوق المقاومة وسيادة الحكومة، مشيرا الى استعداد لحماية النظام السياسي في اذا تعرض لمحاولة اسقاطه وطلبت مساعدة طهران بشكل رسمي.