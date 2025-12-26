العراق يدين الاعتداء الإرهابي في مسجد الإمام علي (ع) بمدينة حمص السورية

وذكر بيان للوزارة، "تعرب عن إدانة جمهورية الشديدة للاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في جامع الإمام ، في حي وادي الذهب بمدينة في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".وأكدت الوزارة، "رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، أياً كانت دوافعه ومصادره، والتي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة في المجتمعات، كما تشدد على دعم جمهورية العراق للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه".وقدمت وزارة الخارجية "خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلةً المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".