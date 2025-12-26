الصفحة الرئيسية
العراق يدين الاعتداء الإرهابي في مسجد الإمام علي (ع) بمدينة حمص السورية
سياسة
2025-12-26 | 09:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
642 شوهد
أعربت
وزارة الخارجية العراقية
، اليوم الجمعة، عن ادانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الإمام
علي بن أبي طالب
في مدينة
حمص
السورية.
وذكر بيان للوزارة، "تعرب
وزارة الخارجية
عن إدانة جمهورية
العراق
الشديدة للاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في جامع الإمام
علي بن أبي طالب
، في حي وادي الذهب بمدينة
حمص
في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".
وأكدت الوزارة، "رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، أياً كانت دوافعه ومصادره، والتي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة في المجتمعات، كما تشدد على دعم جمهورية العراق للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه".
وقدمت وزارة الخارجية "خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلةً المولى
عز وجل
أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الأمم المتحدة تدين هجوم المستوطنين على مسجد بالضفة الغربية
13:05 | 2025-11-13
سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد الإمام علي
10:34 | 2025-12-26
"انصار السنة" تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في سوريا
09:08 | 2025-12-26
الخارجية تدين الهجوم الإرهابي بقاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في السودان
05:59 | 2025-12-15
الخارجية
العراقية
وزارة الخارجية العراقية
علي بن أبي طالب
وزارة الخارجية
العراق
عز وجل
سورية
رحمة
مسجد
