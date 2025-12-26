الاطار التنسيقي يدين استهدفت المصلين بمسجد الإمام علي (ع) في حمص السورية

وذكر بيان للاطار، ورد لـ ، انه "يدين الإطار التنسيقي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين في (عليه السلام) في مدينة السورية وراح إثره العديد من الضحايا".وعبر الإطار التنسيقي، بحسب البيان، عن "رفضه القاطع لجميع أشكال التطرف والإرهاب على مختلف دوافعه التي هدفها بث الفتنة في المجتمع".وقدم تعازيه ومواساته إلى "ذوي الضحايا بأن يلهمهم الصبر على المصيبة وأن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة".