العراق يدين اعتراف اسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنها تعرب عن "إدانة جمهورية الشديدة لاعتراف الكيان الإسرائيلي بما يُسمّى أرض الصومال، وتعدّ هذا الإجراء تعدياً سافراً على سيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق ".وأضافت، أن "العراق، بصفته رئيساً للدورة الحالية لجامعة ، يؤكد أن إعلان كيان الاحتلال يُعد انتهاكاً واضحاً لسيادة جمهورية الصومال الشقيقة ووحدة أراضيها، وتقويضاً لجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة."وتابعت: "كما ترى جمهورية العراق أن مثل هذه الخطوات غير المشروعة تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار منطقة ، وتسهم في تعقيد الأوضاع الإقليمية وزيادة حدة التوترات، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليين".وجددت ، "تأكيدها على موقف العراق الثابت والداعم لاحترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية، ورفضها التام لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع يخالف الإرادة الوطنية".ودعت جمهورية العراق والمنظمات الإقليمية والدولية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات غير القانونية، بما يضمن احترام الدولية وحماية سيادة الدول الأعضاء".