ترقب داخل البيت السني.. ساعة حاسمة قبيل مؤتمر اختيار مرشح رئاسة البرلمان

وبحسب مراسل ، فإن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى داخل البيت السني واتخاذ موقف مشترك إزاء القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة.وأضاف "من المقرر عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، لإعلان المواقف المتعلقة بجلسة المقررة يوم غد، واختيار المرشح لرئاسة المجلس".وكان رئيس الجمهورية قد حدد، عبر مرسوم جمهوري في 25 من الشهر الحالي، 29 / 12 / 2025 موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.وأمس السبت، أعلنت العراقي، جدول أعمال أولى جلسات المجلس بدورته السادسة. ويتضمن الجدول، تأدية اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى انتخاب ونائبيه.وبحسب الدائرة الإعلامية، فإنه من المقرر أن تعقد الجلسة يوم الاثنين المقبل 29 كانون الأول 2025، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.