https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551658-639026914281684344.jpg
الوطني الكردستاني: التوجه بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية هو احد الخيارات
سياسة
2025-12-30 | 06:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
406 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد
الاتحاد الوطني الكردستاني
، اليوم الثلاثاء، امتلاكه اكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية، فيما أشار الى ان التوجه بأكثر من مرشح هو احد الخيارات.
وقال القيادي بالاتحاد
احمد الهركي
لـ
السومرية نيوز
، ان "
الاتحاد الوطني
لم يعلن لغاية الان مرشحا رسميا لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "هناك اكثر من مرشح قادر على تولي منصب رئيس الجمهورية بمعايير وطنية منها النزاهة والكفاءة، الا انه لا توجد تاكيدات رسمية على الأسماء المقرر ترشيحها".
وأضاف "بعد انتهاء انتخاب رئاسة البرلمان بالكامل فهناك مهلة دستورية وهي 30 يوما، حيث سيبدأ الحراك فيما يسعى الاطار التنسيقي الى تقريب وجهات النظر بين الكرد"، لافتا الى ان "هناك خيارين هو اما الذهاب بمرشح واحد وهو صعب او التوجه بأكثر من مرشح والفضاء الوطني يحسم الامر كما حسم بانتخاب رئاسة
مجلس النواب
".
وذكر ان "هناك إرادة من الاطار والقوى السياسية باحترام التوقيتات الدستورية"، لافتا الى ان "حسم رئيس الجمهورية هي ضمن المدة الدستورية، وقبل تاريخ 28 كانون الثاني 2026 سيكون لدينا رئيسا للجمهورية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
طالباني: لم نرشح أي شخصية لرئاسة الجمهورية حتى الآن
07:29 | 2025-12-09
انباء عن استبدال مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان
06:58 | 2025-12-30
انسجام بشأن رئاسة الوزراء وتفاهم على رئاسة البرلمان ولا اتفاق على رئيس الجمهورية
01:41 | 2025-12-16
المجلس السياسي الوطني يدعو رئيس الجمهورية لتحديد موعد جلسة البرلمان الأولى
02:59 | 2025-12-16
رئاسة
الجمهورية
الاتحاد الوطني الكردستاني
الاتحاد الوطني
السومرية نيوز
مجلس النواب
احمد الهركي
سومرية نيوز
السومرية
كردستان
+A
-A
اخترنا لك
رئاسة مجلس النواب المنتخبة تتسلم مهام عملها من رئيس السن
10:39 | 2025-12-30
من هو فرهاد الأتروشي الذي انتخب نائباً ثانياً لرئيس البرلمان
10:34 | 2025-12-30
مجلس النواب ينتخب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان
10:30 | 2025-12-30
تيار الموقف: مستمرون بترشيح ريبوار وسنتخذ إجراءات بحال حصول خرق دستوري
10:28 | 2025-12-30
انتهاء عملية التصويت لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب.. وبدء العد والفرز
09:50 | 2025-12-30
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم.. بينها يخص الرسوم والصناعة الدوائية
09:26 | 2025-12-30
