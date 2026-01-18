بارزاني: نأمل توقف أعمال القتال في سوريا.. ومرسوم الشرع خطوة إيجابية

وقال في بيان، إنه "فيما يخص آخر التطورات ومستجدات الأحداث الأخيرة في ، عقدنا يوم أمس وفي إطار الجهود الرامية لمعالجة الأزمة، اجتماعاً مشتركاً مهماً مع للرئيس لشؤون سوريا، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ورئيس الكردي في سوريا".وأضاف بارزاني، "نحن نأمل أن تتوقف أعمال القتال والتوترات والتصعيد الدائر حالياً بين قوات وقوات سوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وأن تعود جميع الأطراف إلى الاتفاقيات التي أُبرمت سابقاً لمعالجة النزاعات وتحقيق الاستقرار بين الأطراف السورية". وعدّ المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشأن حقوق الكرد "خطوةً إيجابية للمضي في الاتجاه الصحيح".وأعرب أيضا بأن "يشكل أرضيةً يتم تعزيزها وإثراؤها بموافقة الأطراف المعنية، لكي تُبنى عليها ركائز ضمان حقوق الشعب الكردي على أسس قانونية ودستورية".ويوم أمس السبت، وصل كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وقائد قوات سوريا الديمقراطية ، إلى ، واجتمعا مع بارزاني.