السامرائي يبارك ترشيح المالكي ويؤكد أهمية المضي بالمسار الدستوري

بارك رئيس تحالف العزم ، السبت، ترشيح لمنصب ، فيما أكد أهمية المضي بالمسار الدستوري.​

وقال في بيان، "نؤكد في هذه المرحلة الدقيقة أهمية المضي بالمسار الدستوري وتوحيد المواقف الوطنية بما يضمن استقرار وانتظام عمل مؤسساته، ودعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين".

وأضاف "في هذا السياق، نبارك للسيد ترشيحه، ونعرب عن دعمنا لخيارات الإطار التنسيقي، إيماناً بأهمية التوافق والعمل المشترك لخدمة العراق وشعبه".

وتابع السامرائي "كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس على ما بذله من جهود مع حكومته خلال السنوات الأربع الماضية، وما تحقق فيها من عمل ومسؤولية في خدمة العراق".





وكان الإطار التنسيقي أعلن، اليوم السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري لمنصب .