رئيس مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة السادسة من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الأول التي عقدت قبل قليل.وكان ، قد أعلن الجمعة، عن القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق.وشملت القائمة التي نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، 19 مرشحاً هم:1. شوان حويز فريق نامق2. توفيق أحمد3. حسين طه سنجاري4. حمه كريم5. اسو فريدون علي6. سامان شالي7. صباح صالح سعيد8. علي ظاهر العلياوي9. محمد شيخ محمد10. إقبال عبد الله أمين حليوي11. نزار محمد كنجي12. سردار تايمز13. فؤاد بكي14. مثنى أمين نادر15. نوزاد هادي مولود16. خالد صديق عزيز محمد17. آزاد مجيد حسن18. رافع عبد الله حميد موسى19. سالم حواس ".