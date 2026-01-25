السوداني: نقل "الدواعش" إلى السجون العراقية "مؤقت" وهدفه حماية الأمن الوطني وأمن المنطقة

وذكر لرئيس ان الأخير "استقبل، اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي أتول كهاري.وعبر ، خلال اللقاء، عن تقدير حكومةً وشعباً للدور المهم الذي اضطلعت به بعثة يونامي طيلة السنوات الماضية، ومساعدتها للشعب العراقي في أبرز التحديات التي واجهها.كما أكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار التعاون مع جميع وكالات وبرامجها الإنسانية والتنموية العاملة في العراق، مبيناً حرص الحكومة على إتمام متعلقات بعثة يونامي، الى جانب دعم برنامج (UN 80) الذي طرحه الأمين العام انطونيو غوتيرش لإصلاح هيكل ، واستعداد العراق للإسهام في تنفيذ وتطوير هذه الرؤية.وأشار السوداني إلى أن خطوة نقل عناصر داعش الارهابي بشكل مؤقت إلى السجون العراقية، تأتي للحفاظ على العراقي وأمن المنطقة على حد سواء، مؤكداً أن العراق أثبت تحمله المسؤولية وقدرته على تقديم المعالجات الصحيحة الضامنة لمنع نشاط الإرهاب، وعلى الدول المعنية تسلّم مواطنيها من عناصر داعش وتقديمهم الى المحاكمات لينالوا جزاءهم العادل.من جانبه، نقل كهاري تحيات وتقدير الأمين العام للأمم المتحدة لمواقف العراق في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، والتعاون في نقل ارهابيي داعش، خاصة من حملة الجنسية العراقية، مشيداً بأهمية هذه الخطوة ودعمها من قبل لمنع انتشار خطر الإرهاب.