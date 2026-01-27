رئاسة مجلس النواب تتسلم طلبات تأجيل جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب تسلَّم طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية".وأضاف ان "ذلك جاء لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".