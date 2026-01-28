الصفحة الرئيسية
الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط تجاه جميع السيناريوهات
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554544-639052103016941995.jpg
"تغريدة ترامب" تواصل إشغال القادة في العراق.. ائتلاف العبادي يدعو لـ"تغليب المصلحة العامة"
سياسة
2026-01-28 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
978 شوهد
تواصلت ردود فعل القادة السياسيين في
العراق
، تجاه تغريدة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
التي رفض فيها علناً رفض ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
لرئاسة
الحكومة العراقية
.
وفي هذا الصدد، اكد
ائتلاف النصر
، الذي يرأسه
حيدر العبادي
، والمنضوي في الاطار التسنيقي الشيعي، "تمسّكنا بالقرار الوطني العراقي، بما يضمن مصالح البلد والمواطنين، وبما يعزز التفاف جميع اطياف الشعب حوله".
وأضاف البيان، "ندعو جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، وترسيخ الاستقرار، ومعالجة الأزمات بعقلانية ومسؤولية، بما يتناسب مع حجم التحديات الصعبة التي تواجه بلدنا وشعبنا".
في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مساء الثلاثاء، عودة
رئيس الوزراء
العراقي الأسبق
نوري المالكي
، لرئاسة الحكومة مجدداً أمر لا ينبغي السماح به.
وقال
ترامب
في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”،: “أسمع أن
العراق
العظيم
قد يرتكب خطأً فادحاً بإعادة نوري
المالكي
رئيساً للوزراء. ففي عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك”.
وأضاف: “فبسبب سياساته وأيديولوجياته
المتطرفة
، إذا انتُخب، ستتوقف
الولايات المتحدة
الأميركية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”.
وختم ترامب تدوينته بالقول: “فلنجعل العراق عظيماً من جديد”.
ومن المقرر ان يعقد "الإطار التنسيقي"، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا غداة مطالبة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب، بعدم تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.
والسبت 24 كانون الثاني 2026، أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئيس
مجلس الوزراء
، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بينما دعا
مجلس النواب
، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
تغريدة
ترامب
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
حيدر العبادي
نوري المالكي
دونالد ترامب
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
ائتلاف النصر
