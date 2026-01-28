وفي هذا الصدد، اكد ، الذي يرأسه ، والمنضوي في الاطار التسنيقي الشيعي، "تمسّكنا بالقرار الوطني العراقي، بما يضمن مصالح البلد والمواطنين، وبما يعزز التفاف جميع اطياف الشعب حوله".وأضاف البيان، "ندعو جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، وترسيخ الاستقرار، ومعالجة الأزمات بعقلانية ومسؤولية، بما يتناسب مع حجم التحديات الصعبة التي تواجه بلدنا وشعبنا".في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأميركي ، مساء الثلاثاء، عودة العراقي الأسبق ، لرئاسة الحكومة مجدداً أمر لا ينبغي السماح به.وقال في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”،: “أسمع أن قد يرتكب خطأً فادحاً بإعادة نوري رئيساً للوزراء. ففي عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك”.وأضاف: “فبسبب سياساته وأيديولوجياته ، إذا انتُخب، ستتوقف الأميركية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”.وختم ترامب تدوينته بالقول: “فلنجعل العراق عظيماً من جديد”.ومن المقرر ان يعقد "الإطار التنسيقي"، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا غداة مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب، بعدم تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.والسبت 24 كانون الثاني 2026، أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئيس ، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بينما دعا ، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية.