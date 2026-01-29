الحكيم يدعو إلى حفظ الاستقرار "الأمني والسياسي" ويحذر من المجازفة بالمنجزات

وذكر للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، صباح اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي والوفد المرافق له".وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - التداول في تطورات المشهد السياسي في والمنطقة، حيث شدد ، على أهمية شراكة المكونات في تحمّل المسؤولية الوطنية وحفظ النظام السياسي، بما يعزز استقرار وسيادة البلاد.كما أشاد الحكيم بمستوى التنمية والإعمار في بعد خلاصها من الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى استدامة وعدالة في توزيع الجهود والموارد، محذراً من تحويل ملف الإعمار إلى "إنجاز ظرفي أو دعائي".وجدد الحكيم الدعوة إلى حفظ الاستقرار المتحقق في العراق على مختلف الصعد، مبيناً أن "العراق يراكم الإيجابيات ويقترب من الاستقرار المستدام، الأمر الذي يتطلب المضي قدماً بسياسات مسؤولة، وعدم المجازفة بما تحقق من منجزات".وفي ختام اللقاء، دعا الحكيم إلى إدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المحدقة بالعراق، لا سيما في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن "اليقظة الأمنية ليست خياراً مؤقتاً، بل ضرورة دائمة لحماية الاستقرار والسيادة الوطنية".