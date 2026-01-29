رئاسة الجمهورية: القضايا الداخلية للعراق شأناً سيادياً خالصاً ولا نسمح بالتدخل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن ترسل مدمرة إضافية إلى الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554710-639052961696319062.jpg
رئاسة الجمهورية: القضايا الداخلية للعراق شأناً سيادياً خالصاً ولا نسمح بالتدخل
سياسة
2026-01-29 | 10:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
639 شوهد
اكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على ان القضايا الداخلية للعراق شأناً سيادياً خالصاً، فيما اشارت الى الحرص على تعزيز علاقات والاحترام المتبادل وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية
.
وذكر بيان للرئاسة ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تؤكد رئاسة الجمهورية رفضها لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي، وأن القضايا الداخلية للعراق تعد شأناً سيادياً خالصاً، يقرره العراقيون وحدهم، استناداً إلى ارادتهم الحرة بموجب الدستور ومن خلال النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تمثل التعبير الحقيقي عن خيارات الشعب".
وأكدت، أن "احترام السيادة الوطنية يشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي، سيما في عملية تشكيل الحكومة والتي تستند الى نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي وشهدت مشاركة واسعة من قبل العراقيين، والقوى السياسية الفائزة فيها".
وجددت، حرص
العراق
على انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على الانفتاح والتعاون الإيجابي مع جميع الدول، وبما يعزز علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية
، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
انسجام بشأن رئاسة الوزراء وتفاهم على رئاسة البرلمان ولا اتفاق على رئيس الجمهورية
01:41 | 2025-12-16
رئيس هيئة المساءلة: الجيش هو مدرسة للانضباط والوطنية والولاء الخالص للعراق
06:38 | 2026-01-06
السوداني: نزع السلاح سيكون عراقياً خالصاً والمرجعية أكدت على حصره بيد الدولة
03:20 | 2026-01-04
رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعات إرهابية
07:49 | 2025-12-05
العراق
العرلاقات
القرار الداخلي
الاستقرار الإقليمي
الشؤون الداخلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
عزيز
اسيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
35.36%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
اقتصاد
26.01%
08:46 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
منوعات
20.21%
10:49 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.43%
02:58 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:58 | 2026-01-28
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
اخترنا لك
الاقليم يطالب الحكومة المركزية بدفع تعويضات خسائر النظام السابق: الدستور يؤكد انها الوريث
11:02 | 2026-01-29
زيدان يؤكد للمالكي: القضاء ضد التدخلات الخارجية
10:16 | 2026-01-29
الشيخ حمودي يؤكد للسفير الأمريكي أهمية تقدير خصوصية القرار العراقي
09:59 | 2026-01-29
السوداني يوجه بالتحقيق في التلكؤ بتحديد المواصفات الفنية لمشروع مدينة الصدر الجديدة
07:13 | 2026-01-29
الشيخ حمودي لطالباني: الالتزام بالتوقيتات الدستورية ضمانة الاستقرار والثقة الشعبية
07:00 | 2026-01-29
الحكيم يدعو إلى حفظ الاستقرار "الأمني والسياسي" ويحذر من المجازفة بالمنجزات
06:33 | 2026-01-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.