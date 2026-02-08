الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
ائتلاف ادارة الدولة يرحب بالمفاوضات الامريكية - الايرانية: ضرورة ضبط الخطاب والسلوك انسجاماً مع مصلحة العراق
سياسة
2026-02-08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
322 شوهد
رحب ائتلاف ادارة الدولة، اليوم الاحد، بالمفاوضات الامريكية - الايرانية، فيما شدد على ضرورة ضبط الخطاب الاعلامي والسلوك انسجاماً مع مصلحة
العراق
.
وذكر بيان لمكتب
رئيس الوزراء
، انه "استضاف رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، مساء اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لائتلاف
إدارة الدولة
، بحضور رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، ورئيس
مجلس النواب
هيبت حمد
الحلبوسي
، وبمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف".
وناقش الاجتماع، وفق البيان، "جملة من الملفات الستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وأعرب الائتلاف عن "ترحيبه ودعمه الكامل للمفاوضات الجارية بين
الولايات المتحدة الأمريكية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيفها سلطنة عُمان الشقيقة، داعياً إلى اعتماد لغة الحوار الجاد وتغليب خيارات التفاوض، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب التي لا تخدم أي طرف، بل تزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم".
وفي الوقت الذي ثمن فيه ائتلاف إدارة الدولة "جهود
الدول العربية
الشقيقة والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب، فإنه يرفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل
الأعراف
والمواثيق الدولية".
وشدد ائتلاف إدارة الدولة على "ضرورة ضبط كل تصريحٍ وخطاب إعلامي وسلوك لا ينسجم مع مصلحة
العراق
".
وأدان المجتمعون، بحسب البيان، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين الأبرياء في مدينة إسلام آباد بباكستان مؤخراً، مؤكدين تضامن العراق الكامل مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرّف، ومشددين على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لاستئصال جذور الإرهاب".
وناقش الاجتماع "الوضع المالي الراهن، وشدد على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الستراتيجية البناءة، كما شدد على ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحدّ من التهرب الضريبي والكمركي".
وأكد الاجتماع كذلك على "أهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلّي على النفط".
وتابع البيان، انه " ناقش الاجتماع باستفاضة ملف السجناء من عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا إلى العراق، حيث دعم الائتلاف الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها العراق، بخصوص المنقولين لضمان العدالة، ودعوا
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته في دعم العراق بهذا الملف، وكذلك دعوة الدول التي يحمل هؤلاء الارهابيون جنسياتها، إلى تسلّمهم وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم".
ادارة
الدولة
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
عبد اللطيف جمال رشيد
محمد شياع السوداني
مكتب رئيس الوزراء
الولايات المتحدة
المجتمع الدولي
الدول العربية
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
31.56%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
26%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
24.18%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
اقتصاد
18.26%
02:46 | 2026-02-07
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
02:46 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
