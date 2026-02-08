ائتلاف ادارة الدولة يرحب بالمفاوضات الامريكية - الايرانية: ضرورة ضبط الخطاب والسلوك انسجاماً مع مصلحة العراق

وذكر بيان لمكتب ، انه "استضاف رئيس ، مساء اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لائتلاف ، بحضور رئيس الجمهورية ، ورئيس هيبت حمد ، وبمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "جملة من الملفات الستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".وأعرب الائتلاف عن "ترحيبه ودعمه الكامل للمفاوضات الجارية بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيفها سلطنة عُمان الشقيقة، داعياً إلى اعتماد لغة الحوار الجاد وتغليب خيارات التفاوض، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب التي لا تخدم أي طرف، بل تزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم".وفي الوقت الذي ثمن فيه ائتلاف إدارة الدولة "جهود الشقيقة والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب، فإنه يرفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل والمواثيق الدولية".وشدد ائتلاف إدارة الدولة على "ضرورة ضبط كل تصريحٍ وخطاب إعلامي وسلوك لا ينسجم مع مصلحة ".وأدان المجتمعون، بحسب البيان، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين الأبرياء في مدينة إسلام آباد بباكستان مؤخراً، مؤكدين تضامن العراق الكامل مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرّف، ومشددين على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لاستئصال جذور الإرهاب".وناقش الاجتماع "الوضع المالي الراهن، وشدد على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الستراتيجية البناءة، كما شدد على ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحدّ من التهرب الضريبي والكمركي".وأكد الاجتماع كذلك على "أهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلّي على النفط".وتابع البيان، انه " ناقش الاجتماع باستفاضة ملف السجناء من عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا إلى العراق، حيث دعم الائتلاف الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها العراق، بخصوص المنقولين لضمان العدالة، ودعوا إلى تحمل مسؤولياته في دعم العراق بهذا الملف، وكذلك دعوة الدول التي يحمل هؤلاء الارهابيون جنسياتها، إلى تسلّمهم وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم".