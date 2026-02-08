وزير الخارجية يترأّس اجتماعَ اللجنة التحضيريّة لمجلسِ وزراء خارجيّة منظمة التعاون الإسلامي

وأكّد الوزير، وفق بيان لوزارة الخارجية، "ضرورةَ اهتمام اللجنة بإبراز الدور الريادي للعراق في المحافل والمؤتمرات الدوليّة، وتسليط الضوء على النجاحات التي حقّقها في استضافة القمم والمؤتمرات السابقة".وأشار إلى أنّ انعقاد هذه الدورة في يكتسب أهميّة خاصّة بالنظر إلى المشاركة الواسعة المتوقّعة من الدول الإسلاميّة، وإتاحة الفرصة للاطلاع المباشر على قدرات وإمكاناته للاضطلاع بدور محوري فاعل، ولا سيّما بعد مضي 45 عاماً على آخر اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي عُقد في بغداد.من جانبه، قدّم وكيل الوزارة للشؤون متعدّدة الأطراف والشؤون القانونيّة، السفير شورش ، رئيس ، إيجازاً حول أبرز الإجراءات المتّخذة من قبل اللجنة بالتشاور مع ، ومخرجات اجتماع كبار المسؤولين الذي عُقد في مدينة جدّة نهاية شهر كانون الثاني، بمشاركة وفدٍ ممثّل عن وزارة الخارجيّة. كما اشار إلى مشاريع أهم القضايا السياسيّة المزمع مناقشتها خلال أعمال الدورة.وأستعرض "الاستعدادات اللوجستيّة والفنيّة والبروتوكوليّة والإعلاميّة الجاري التحضير لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكوميّة المعنيّة، عبر اللجان الفرعيّة المختصّة".