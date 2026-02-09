البرلمان يعقد جلسته السابعة برئاسة الحلبوسي

ـ سياسي



أعلن ، اليوم الاثنين، عقد جلسته السابعة من الدورة التشريعية السادسة.





وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان عقد جلسته السابعة من السنـة التشريعية الأولى للفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور ٢١٦ نائب".



واعلن في وقت سابق ان جدول اعمال جلسة اليوم ستشمل التصويت على اللجان النيابية.