السوداني ورشيد يشددان على أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية

وقال لرئيس في بيان، ان "رئيس استقبل، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية ".واضاف ان "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني ودعم إجراءات الحكومة وخطواتها في تعزيز دور المحوري بالمنطقة"، لافتا الى ان "اللقاء أكد على مضيّ الحكومة باعتماد سياسة متوازنة في العلاقات الخارجية، والمواقف المؤيدة للغة الحوار في حلّ الأزمات وإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي".وذكر ان "اللقاء شدّد على أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية، نحو تشكيل حكومة قادرة على استكمال مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية، وتلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي في المرحلة المقبلة".