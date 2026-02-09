السامرائي يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، السفير الألماني لدى دانييل كريبر، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين العراق وألمانيا وسبل تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المتبادلة.وتناول اللقاء – بحسب البيان - تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية دعم مسارات الاستقرار وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب التأكيد على توسيع مجالات التعاون بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس متينة،كما قدّم للسفير هدية تمثّلت بكتاب يوثّق تاريخ مدينة وعراقتها بوصفها عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.