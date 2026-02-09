الشيخ حمودي: القوى الوطنية حريصة على أن يكون قرارها عراقيا داخليا

وذكر بيان لمكتب الشيخ ، أن "رئيس استقبل سفير لدى نيكولو ".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث التطورات الدولية وحراك القوى العراقية على مسار تشكيل بقية الرئاسات، وأهمية تجربة الديمقراطية في تعزيز استقراره والمنطقة وتوسيع فرص الانفتاح على أوروبا والعالم".وأكد الشيخ حمودي – حسب البيان- "حرص القوى الوطنية على أن يكون قرارها عراقيًا داخليًا، يستلهم تجاربها، ويجسد رؤيتها لبناء حكومة قوية بمستوى التحديات المختلفة التي يواجهها البلد"، مبيناً أن "الانسجام وروح الحوار ولدت استقرارًا كبيرًا، وثقة دولية شجعت على نقل الإرهابيين المعتقلين من للعراق، فضلًا عن زيادة التنافس الدولي على الفرص الاستثمارية"، مؤكدًا في الوقت نفسه "اعتزازه بعمق العلاقات العراقية الإيطالية، وحرصه على توسيع تعاونها واستثماراتها في البلد".