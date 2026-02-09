العزم النيابية تدين الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب في قضية بدر الفحل

وقالت الكتلة في بيان تلقته ، "ندين الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس على خلفية قضية الذي فاز في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب يوم الأحد الماضي"، معربة عن استغرابها "بصدور أمر كتابي من يقضي بإلغاء اليمين الدستورية وإعادته إلى منصب المحافظ بكتاب رسمي".وأكدت الكتلة أن "هذا الإجراء يُعد خرقاً دستورياً واضحاً، يتحمله رئيس مجلس النواب"، داعية " إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ذلك".ودعت كتلة العزم النيابية، الكتل السياسية إلى "عدم تمرير هذا الخرق ومنع تكراره مستقبلاً، لمنع إضعاف مجلس النواب والتجاوز على الدستور وآليات العمل البرلماني".