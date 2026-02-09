الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
ازمة سياسية مستمرة تمتد لاشهر.. ماذا يحصل خلف الكواليس؟
سياسة
2026-02-09 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,159 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، ان ازمة تشكيل
الحكومة العراقية
قد تستمر لاشهر بسبب الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة بين
الولايات المتحدة
وايران.
ونقلت
صحيفة الشرق الأوسط
عن المصدر قوله ان "السيناريو الأقرب للواقع الذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة هو المرتبط بطبيعة وآلية انتهاء التوترات الاقليمية في المنطقة واحتمالات وقوع صدام مسلح بين
واشنطن
وطهران".
وأضاف ان "القوى السياسية، تدرك طبيعة الأدوار التي تلعبها
طهران
وواشنطن في تشكيل الحكومة، وهي ترى أن حالة التوتر القائمة بينهما لا تساعد في السير باتجاه حسم التشكيل"، موضحا ان "الموقفين المتناقضين من ترشيح
نوري المالكي
لرئاسة الوزراء ساعدا في عرقلة الأمور؟، إذ رفضه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
علناً، فيما أيده المرشد الإيراني
علي خامنئي
".
وتوقع المصدر أن "يتأخر حسم موضوع تشكيل الحكومة إلى ما بعد مرحلة حسم الصراع المحتمل بين واشنطن وطهران"، متوقعا "حصول انعطافة حاسمة في آلية وطريقة التشكيل بعد ذلك، لمصلحة أحد طرفي النزاع المحتمل".
فيما اكد الأكاديمي ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، ان "البلاد أمام أزمة كبيرة بالنسبة إلى ملف تشكيل الحكومة قد تمتد أشهراً طويلة"، موضحا ان "المناورة بترشيح نوري
المالكي
لرئاسة الوزراء هي التي أدت إلى تعقيد الأجواء، وأصل الأزمة يعود إلى القوى السياسية الشيعية، و(الإطار التنسيقي) الذي رشحه للمنصب".
وتابع في تصريح للشرق الأوسط "لا نستبعد الدور الذي لعبته القوى الكردية بالنسبة إلى عملية التأخير؛ نتيجة عدم اتفاقها على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن ترشيح المالكي بالغالبية أدى إلى ظهور خلافات عميقة داخل قوى (الإطار) وصلت إلى تبادل الاتهامات بين أطرافه".
وبين ان "الإخفاق في تشكيل الحكومة بخرق المواقيت الدستورية، سيُحدث نوعاً من القطيعة بين قوى (الإطار) ورئيس
مجلس القضاء الأعلى
الذي يظهر اليوم في موقف محرج بعد خرق المواقيت الدستورية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والخلافات الحادة داخل (الإطار التنسيقي)"، موضحا "اننا أمام سيناريوهات عدة للتشكيل؛ أولها استمرار حالة الخلاف والتقاطع داخل (الإطار التنسيقي)، وسينعكس ذلك على اختيار رئيس الجمهورية، وذلك سيعني أن تمتد حالة التعطيل أشهراً مقبلة".
ولم يستبعد الشمري أن "تنتهي الأمور إلى اختيار مرشح تسوية متفق عليه بين الأطراف الشيعية، خصوصاً مع حالة عدم
القبول
الدولي والمحلي التي يواجهها نوري المالكي ومحمد
السوداني
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مصدر سياسي: المجلس السياسي الوطني مستمر بعقد اجتماعاته
11:00 | 2025-12-28
11:00 | 2025-12-28
قتال واشتباكات.. ماذا يحصل في وادي حضرموت؟
12:48 | 2025-12-03
12:48 | 2025-12-03
ازمة الاستثمار بين نقابة المحامين وكلية التراث.. النزاهة تحقق بما يحصل في شارع النقابات
13:12 | 2025-12-21
13:12 | 2025-12-21
جدار وأجهزة امنية.. ماذا يحصل على الحدود العراقية الإيرانية؟
12:16 | 2025-12-31
12:16 | 2025-12-31
ازمة
العراق
رئيس مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى
صحيفة الشرق الأوسط
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
33.46%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
23.04%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
ترندات
02:32 | 2026-02-08
ترندات
22.85%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
20.65%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
السيد الحكيم بشأن حسم الرئاسات: يجب تغليب المصلحة العامة وأخذ التحديات الخارجية بعين الاعتبار
11:47 | 2026-02-09
11:47 | 2026-02-09
العزم النيابية تدين الخرق الدستوري الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب في قضية بدر الفحل
10:16 | 2026-02-09
10:16 | 2026-02-09
الشيخ حمودي: القوى الوطنية حريصة على أن يكون قرارها عراقيا داخليا
08:25 | 2026-02-09
08:25 | 2026-02-09
المالكي يستقبل "فكتوريا تايلور" ويؤكد: العراق مستعد للدفاع عن مصالحه مع واشنطن
08:05 | 2026-02-09
08:05 | 2026-02-09
السامرائي يستقبل السفير الألماني ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
07:18 | 2026-02-09
07:18 | 2026-02-09
السوداني ورشيد يشددان على أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية
07:06 | 2026-02-09
07:06 | 2026-02-09
