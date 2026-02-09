السيد الحكيم بشأن حسم الرئاسات: يجب تغليب المصلحة العامة وأخذ التحديات الخارجية بعين الاعتبار

وقال للسيد في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف قوى التقى في مكتبه ببغداد مساء اليوم وفد تحالف الإعمار والتنمية برئاسة النائب "، مبينا انه "جرى بحث مستجدات المشهد السياسي في والمنطقة".وأكد السيد الحكيم "أهمية حسم الاستحقاقات المتبقية من الرئاسات الثلاث وفق السياقات الدستورية"، داعيا إلى "تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأخذ التحديات الداخلية والخارجية بعين الاعتبار بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي".كما دعا إلى "ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالأداء النيابي على مستوى التشريع والرقابة"، مؤكدا "أهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، وبما يلبي تطلعاتهم ويعزز ثقتهم بالمؤسسات الدستورية".