صدور احكام قضائية جديدة بقضية "سرقة القرن"

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل من المدير المفوض لشركة (أنصار الراية والفوارس)، والمدير المفوض لشركة (ميزان العراق) السابقين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".واضاف ان "المدانين اقدما على اختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الامانات الضريبية، عبر نقلهما المبالغ المسروقة إلى خارج واستخدامها في شراء عقارات وسيارات".واشار الى ان "الحكم صدر بحقهما وفقا لأحكام المادة 36 وبدلالة المادة 2/ أولا وثالثا من وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، وبدلالة الواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".