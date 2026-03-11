البرلمان يحسم لجانه اليوم ويستعد لفتح الصناديق "المغلقة" في ملفات الخدمات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
10:00 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558500-639088163118251910.jpg
البرلمان يحسم لجانه اليوم ويستعد لفتح الصناديق "المغلقة" في ملفات الخدمات
سياسة
2026-03-11 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
120 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
يتجه
مجلس النواب
إلى استكمال تشكيل لجانه النيابية خلال جلسته المقررة اليوم الأربعاء، وهي خطوة أساسية لبدء العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، فضلاً عن تهيئة الأجواء السياسية للمضيّ بملف تشكيل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وكان رئيس
مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
، دعا خلال ترؤسه جلسة أمس الأول الاثنين، رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع بحسم تقديم أسماء أعضاء اللجان النيابية للتصويت عليها في جلسة يوم الأربعاء.
تشكيل الحكومة
عضو مجلس النواب صكر المحمداوي، قال إن "جلسة اليوم الأربعاء، سوف تشهد المضي في إكمال باقي اللجان النيابية، وهو أمر ضروري من أجل التوجّه صوب تشكيل الحكومة".
وأضاف، أن “استكمال تشكيل اللجان سيسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، إلى جانب تنظيم عمل المجلس بصورة أفضل، لاسيما أن اللجان تعدُّ المحرِّك الأساس لمناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تهم المواطنين”، مبيناً أن “تشكيل اللجان يعدُّ خطوة أساسية تسبق الانطلاق نحو مناقشة القوانين المهمة ومتابعة أداء الحكومة".
ملفّ العشوائيات
من جانب آخر، تتواصل الدعوات النيابية لمعالجة ملفِّ العشوائيات في
بغداد
وبقية المحافظات من خلال وضع ضوابط واضحة تمنع التوسع غير المنظم مع إيجاد حلول واقعية للمناطق التي اكتسبت طابعاً سكنياً بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتوفير السكن للمواطنين.
عضو مجلس النواب مثنى ثائر
العزاوي
، قال إن “القرارات التي تصدر بشأن العشوائيات، يجب أن تراعي واقع بعض المناطق التي اكتسبت الطابع السكني، إذ إن ما يقارب 80 إلى 90 بالمئة من هذه المناطق أصبحت ذات طابع سكني ويمكن منحها موافقات للبناء أو الترميم".
وأضاف أنه “من غير الممكن ولا المنطقي ولا المقبول أن يتم تجريف مساحات جديدة والبناء عليها تحت عنوان العشوائيات، وأن التوسع بهذه الظاهرة يجب أن يتوقف عند حدٍّ معين”، مشيراً إلى أن “البرلمان عند شروعه بعمله، ينبغي أن توجه لجانه المعنية المسؤولين عن ذلك الملف بشكل صريح وواضح لتحديد المناطق التي اكتسبت هذا الطابع السكني وإحصائها".
وبين العزاوي، أن “هذه المناطق يمكن التعامل معها بآليات قانونية لكن يجب في المقابل منع توسع العشوائيات”، موضحاً أنه “في حال فتح المجال للبناء في هذه العشوائيات بشكل غير قانوني فيجب محاسبة
مدير البلدية
".
وأكد العزاوي، أن “قضية العشوائيات هي قضية قانونية لكنها قابلة للحلِّ بقرار حكومي يميز بين العشوائيات التي تشكلت بشكل شبه نظامي ويمكن اعتمادها، وبين العشوائيات التي تشوه معالم بغداد ويجب إيجاد أماكن بديلة لسكانها”، مشدداً على أن “الدولة مطالبة بالتفكير بمنطق المسؤولية وتوفير بدائل سكنية حقيقية”، مبيناً أن “هناك أفكاراً مطروحة وستكون هناك خطوات عملية ومتابعات من خلال كتب رسمية لمعالجة هذا الملف”.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
البرلمان يستعد لفتح ملف "الضمان الصحي".. دراسة متكاملة لتطوير النظام خلال الأيام المقبلة
05:10 | 2026-02-26
الملف الذي لا يريد أحد فتحه: العدادات المعدّلة
12:52 | 2026-03-06
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل لحسم ملف اللجان النيابية
06:47 | 2026-01-05
اجواء العراق مغلقة 72 ساعة اخرى
05:21 | 2026-03-10
البرلمان يحسم لجانه اليوم
ويستعد لفتح الصناديق "المغلقة" في ملفات الخدمات
هيبت الحلبوسي
السومرية نيوز
مدير البلدية
مجلس النواب
سومرية نيوز
السومرية
الحلبوسي
العزاوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
محليات
31.24%
13:06 | 2026-03-09
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
13:06 | 2026-03-09
استعدوا لموجة الامطار التي تبدأ من الغد
محليات
29.12%
01:52 | 2026-03-10
استعدوا لموجة الامطار التي تبدأ من الغد
01:52 | 2026-03-10
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
محليات
20.26%
12:51 | 2026-03-10
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
12:51 | 2026-03-10
واشنطن تعلن عن قصف مواقع في العراق وتتحدث عن انباء الانزال الجوي في النجف
دوليات
19.38%
04:00 | 2026-03-10
واشنطن تعلن عن قصف مواقع في العراق وتتحدث عن انباء الانزال الجوي في النجف
04:00 | 2026-03-10
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
سوء إدارة الوقت - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
سوء إدارة الوقت - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
سوء إدارة الوقت - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
سوء إدارة الوقت - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
اخترنا لك
السوداني وأعضاء الديمقراطي الكردستاني يؤكدون رفض استهداف المدن العراقية
15:40 | 2026-03-10
السوداني: نعمل على بناء الدولة العادلة ونجدد الوقوف مع كل قضايا الأمة
14:01 | 2026-03-10
غداً.. البرلمان يعقد جلسة للتصويت على اعضاء اللجان
09:05 | 2026-03-10
لويس ساكو يقدم استقالته كبطريركاً للكلدان
07:33 | 2026-03-10
السامرائي والجنابي يبحثان تطورات المرحلة السياسية
07:00 | 2026-03-10
حرب الشرق الأوسط على طاولة مباحثات العراق والصين
06:31 | 2026-03-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.