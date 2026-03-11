السوداني يهاتف الرئيس الايراني: لن نسمح باستخدام اراضينا لضربكم

وذكر بيان لمكتب ، ان الاخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وجدد تعازيه باسم حكومة وشعب باستشهاد المرشد الأعلى آية الله السيد علي الخامنئي، ومن معه من أسرته وباقي أبناء الشعب الإيراني، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الأبرياء".وأكد رئيس "رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف ، وحرصه على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها المتآخية، معبراً عن الاستعداد لبذل الجهود في سبيل إنهائها والعودة إلى منطق الحوار والحلول السلمية، بعيداً عن لغة القوة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وشدد السوداني أنه "في الوقت الذي تحرص فيه على أمن وسيادة إيران، وعدم السماح لأي جهة أو افراد باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على إيران، فإن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه، وهو أمر غير مقبول، ويقوّض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعوده إلى الحوار".بدوره، عبر بزشكيان عن "شكره لمواقف العراق الرافضة لمنطق استخدام القوة في حل النزاعات، وكذلك جهود الحكومة العراقية لحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على سيادة العراق وسلامة أراضيه".