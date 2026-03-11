الصفحة الرئيسية
السوداني يهاتف الرئيس الايراني: لن نسمح باستخدام اراضينا لضربكم
2026-03-11
اكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الاربعاء، للرئيس الايراني
مسعود بزشكيان
عدم السماح باستخدام الاراضي العراقية لضرب
ايران
.
وذكر بيان لمكتب
السوداني
، ان الاخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مسعود بزشكيان
. وجدد تعازيه باسم حكومة وشعب
العراق
باستشهاد المرشد الأعلى آية الله السيد علي الخامنئي، ومن معه من أسرته وباقي أبناء الشعب الإيراني، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الأبرياء".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
"رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف
إيران
، وحرصه على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها المتآخية، معبراً عن الاستعداد لبذل الجهود في سبيل إنهائها والعودة إلى منطق الحوار والحلول السلمية، بعيداً عن لغة القوة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وشدد السوداني أنه "في الوقت الذي تحرص فيه
الحكومة العراقية
على أمن وسيادة إيران، وعدم السماح لأي جهة أو افراد باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على إيران، فإن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه، وهو أمر غير مقبول، ويقوّض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعوده إلى الحوار".
بدوره، عبر بزشكيان عن "شكره لمواقف العراق الرافضة لمنطق استخدام القوة في حل النزاعات، وكذلك جهود الحكومة العراقية لحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على سيادة العراق وسلامة أراضيه".
بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها ضد إيران
16:56 | 2026-01-27
ترامب: لن نسمح لروسيا والصين بالسيطرة على غرينلاند
06:31 | 2026-01-13
هزة أرضية تضرب الحدود العراقية - الإيرانية
08:05 | 2026-03-11
وزير خارجية لبنان لنظيره الإيراني: هل تقبلون بتنظيم مسلح على أراضيكم؟
08:49 | 2026-01-09
العراق
ايران
محمد شياع السوداني
الاستقرار الإقليمي
الحكومة العراقية
مسعود بزشكيان
مكتب السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
محمد شياع
