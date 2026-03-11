السوداني يتباحث هاتفياً مع وليّ العهد السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة

وجرى، وفق بيان لمكتب ، "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك، لإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السلمية لجميع الأزمات، بعيداً عن الحلّ العسكري الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي".وأكد السوداني أن " حريص على بذل كل الجهود في سبيل إنهاء الحرب، التي تترك آثاراً سلبية على أمن شعوب المنطقة المتآخية، مشيراً إلى رفض العراق أن يكون منطلقاً لاستهداف أي دولة، مثلما يرفض استهداف أراضيه".من جانبه، أشاد وليّ السعودي "بالجهود الكبيرة التي يبذلها العراق، وبمساعيه الحثيثة مع دول المنطقة لاحتواء تداعيات الحرب ومنع اتساعها، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة والعالم".