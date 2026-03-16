دولة القانون يتجنب مواقف القوى "التصعيدية" على رفض مرور النفط بانبوب كردستان.. ويقترب من لغة بارزاني

وقال الائتلاف في بيان انه "تابعنا بقلق بالغ واهتمام كبير البيانات الصادرة عن ووزارة الثروات الطبيعية في ، وما رافقها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم".واضاف أن "تراكم الخلافات بين وحكومة إقليم على مدى سنوات طويلة قد أسهم في تعقيد المشهد، في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة".واشار الى انه "انطلاقًا من هذا الظرف الاستثنائي، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعامل مع القضايا المطروحة بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد أو تعميق الخلافات، والعمل المشترك من أجل تجاوز الأزمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين".واكد أن "القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ينبغي أن تُعالج بروح وطنية قائمة على الحوار والتعاون والتفاهم، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".واعتبر أن "أمن الاقتصادي واستقرار أوضاع مواطنيه يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".وجاء بيان دولة القانون بلغة قريبة من اللغة التي استخدمها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الداعي الى التفاهم والحوار بين الطرفين لحل الخلافات، وذلك خلافا للبيانات التصعيدية التي صدرت من بعض الاطراف السياسية ردا على وزارة نفط كردستان، وهو ما يكشف عن تمسك دولة القانون بتحالفه مع الديمقراطي الكردستاني خلال المرحلة الحالية والذي بدأ منذ زيارة الى مقر فور اعلان نتائج الانتخابات.