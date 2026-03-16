الاطار يدعو كردستان للالتزام بقرارات الحكومة بعد "ضجة" التصدير عبر جيهان

وذكر بيان للاطار، أن "إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للدولة العراقية وحقوق جميع العراقيين".ودعا الاطار "إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون الجاد بين وحكومة إقليم كوردستان لأستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان والالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم المصلحة العليا للدولة العراقية في هذه اللحظة المصيرية الحاسمة".واعرب عن "رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وما تضمنه من اتهامات لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية"، مؤكداً أن "معالجة الخلافات يجب أن تتم بروح والمسؤولية المشتركة".