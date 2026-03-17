اجتماع امني قضائي بشان السجون

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " استضاف، اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 3/ 2026، اجتماعا ترأسه ، القاضي ، وضم ، ووزير العدل الدكتور ، ومستشار الامن القومي ، وبحضور نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ، وقاضي اول الأولى القاضي ".واضاف ان "المجتمعين بحثوا خلال اللقاء الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، حيث قدم وزير الداخلية ووزير العدل شرحا مفصلا عن الإجراءات والتحصينات اللازمة لحماية السجون، وبالشكل الذي يبعث الطمأنينة والضمان بعدم إمكانية حصول أي خرق أمني لهذه السجون".ودعا المجتمعون وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في ، وعدم اعتماد التحليل البعيد عن واقع الحال"، لافتين الى ان "الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهم كافية لمنع أي خرق محتمل".