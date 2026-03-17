بينها تخص الهجمات الاخيرة.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

وتدارس المجلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء "التطورات الأمنية الأخيرة، وأكد رفضه للاعتداءات الغادرة التي تعرضت لها مواقع قواتنا الأمنية وأدّت الى استشهاد عدد من ابطال ، كما رفض المجلس أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدّها أعمالاً إرهابية تستهدف الإساءة للاستقرار والامن المتحقق بفضل تضحيات قواتنا الأمنية البطلة، مجددا دعمه للقوات الامنية وهي تقوم بواجبها في منع تلك الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في انحاء البلاد".وواصل "النظر في جدول الأعمال، وأقر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة ابتداء من يوم غد الاربعاء 18آذار 2026، الى غاية يوم الإثنين 23 من آذار، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 24 آذار 2026".وراجع المجلس "الاجراءات المتعلقة بتطبيق قراراته في مجال تعظيم موارد الدولة، وضغط النفقات، وأكد على الاستمرار في مسار الترشيد الاقتصادي".وأقر مجلس الوزراء "قيام بتمويل ، بشأن أعمال المجلس لخبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مقاضاة وإعادة تأهيل وإدماج العائدين، بالتعاون مع لمكافحة الإرهاب".وفي مجال مشروعات البنى التحتية للقطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء" توصية للطاقة، بشأن استثناء مشروعات شركة خطوط الأنابيب النفطية المبينة وفق ما أوردته ، من (1128 لسنة 2025)، بإيصال الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية ولسد حاجة المواطنين من تلك المنتجات خدمة للصالح العام".ووافق المجلس على "استثناء مشروع تشييد مجمع للدوائر العدل في ، من قراري مجلس الوزراء (421 لسنة 2025، و3 لسنة 2026)، لبناء في الجانب الايمن من مدينة ".