السوداني يتحدث عن "تداعيات الحرب" ويوجه دعوة لأوروبا بشأن عناصر داعش

اعتبر ، الثلاثاء، أن جميع دول المنطقة تأثرت بتداعيات الحرب وفي مقدمتها ، فيما دعا الدول الاوروبية الى استعادة رعاياها من السجناء المنتمين لتنظيم داعش.

وقال في بيان، "تلقى رئيس ، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة السيدة ، تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات استمرار العمليات العسكرية على أمن الدول ومصالحها".

وأكد أن "الأوضاع في المنطقة تزداد سوءا، بفعل الحرب التي حرضت عليها حكومة كيان الاحتلال، والتي تنذر بموجة نزوح واسعة وعدم الاستقرار وتصاعد العنف"، وأشار الى "مبادرة لتشكيل تحالف دبلوماسي للانهاء الفوري للحرب، والتي أطلقها خلال المؤتمر الاخير الذي عقد بدعوة من رئيس ، ورئيسة المفوضية الأوروبية".



وبين السوداني أن "جميع دول المنطقة تأثرت بتداعيات الحرب وفي مقدمتها العراق الذي يتعرض اليوم الى هجمات وانتهاكات متكررة لمجاله الجوي"، وأكد "رفض الحكومة لعمليات استهداف حقول النفط ومقار البعثات الدبلوماسية"، كما شدد على التزام العراق الكامل بحماية جميع البعثات الدبلوماسية.



وثمن مواقف عدد من الدول الاوروبية التي رفضت الانخراط بالحرب، ودعا هذه الدول الى "استعادة رعاياها من السجناء الارهابيين المنتمين لعصابات داعش".



من جانبها أشادت دير لاين بـ"جهود الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية"، وثمنت دور رئيس مجلس الوزراء في تجنيب العراق الانخراط في هذا الصراع، وتبنيه الحوار البناء من اجل حل النزاعات بالمنطقة، كما رحبت بمبادرة العراق لتأسيس التحالف الدبلوماسي التي سيتم التواصل بشأنه، وفق البيان.