العراق يدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نعرب عن ادانتنا بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بـ”الكنيست” الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصعيدٍ خطير"، مؤكدة رفضها القاطع "لهذا الإجراء التعسفي".وادانت الوزارة "الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على ، بما في ذلك التوغّل البري، والذي يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة"، مشيرة الى أن "العمليات العسكرية الجارية التي تقوم بها قوات الاحتلال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في (اليونيفيل) لمخاطر جسيمة، في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في مناطق انتشارها وخطورة الأوضاع الميدانية وتداعياتها على القوات الدولية".وجددت الوزارة دعوتها إلى " بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين وأفراد البعثات الدولية، والعمل على وقف التصعيد بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين".