رئيس الوزراء مهنئا المسيحيين بعيد القيامة: نجدد التزامنا برعاية مصالح العراقيين إينما كانوا

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "نهنّئ أبناء شعبنا المسيحي الكريم، داخل وخارجه، بمناسبة حلول (عيد القيامة) المجيد".واضاف "نجدد التزامنا برعاية مصالح العراقيين إينما كانوا"، مؤكدا "الدعم للحفاظ على التنوع الحضاري والثقافي الذي يمتاز به وطننا الحبيب، حيث احتضن مختلف المكونات على مرّ التاريخ، ما جعله بلداً فريداً من بين جميع البلدان".